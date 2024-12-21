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«Авангард» проиграл впервые под руководством канадцев Буше и Барра

«Авангард» прервал серию из 4 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Омский клуб проиграл «Ладе» со счетом 3:4 в выездной игре.

Это был второй матч под руководством Дэйва Барра. Ги Буше, являющийся главным тренером, временно отсутствует в расположении команды.

Омичи занимают 7-е место на Востоке, набрав 36 баллов за 36 игр.

У «Лады» 4 победы в 6 последних играх, клуб занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 34 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Дэйв Барр
logoАвангард
logoЛада
logoКХЛ
logoГи Буше
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