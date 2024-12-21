Ткачев может сыграть за «Авангард» впервые в сезоне 20 января против «Салавата»
Владимир Ткачев может вернуться в состав «Авангарда» в середине января.
Нападающий еще не сыграл ни одного матча за команду в этом сезоне, поскольку продолжает восстановление после разрыва ахилла, полученного в межсезонье.
Первую игру в чемпионате Владимир Ткачев может провести 20 января против «Салавата Юлаева», сообщает журналист Алексей Шевченко.
В прошлом сезоне форвард набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«Авангард» переподписал соглашение с Ткачевым для сокращения его оклада в этом сезоне, чтобы вписаться в потолок зарплат КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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