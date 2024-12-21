Яшкин об 1:3 с Минском: «Ак Барс» не бросал, передерживал шайбу, глупо удалялся. В 3-м периоде добавили эмоций, и игра смотрелась иначе»

Дмитрий Яшкин оценил поражение от минского «Динамо» (1:3).

– Какие причины поражения можете назвать?

– Причина простая – не бросали, передерживали шайбу, глупо удалялись. Причин много.

– В этом сезоне «Ак Барсу» не удается проводить несколько матчей подряд на хорошем уровне, это может стать проблемой в грядущем плей-офф?

– В начале года была хорошая серия из нескольких побед подряд. Идем от игры к игре, а в плей-офф будет совершенно другой хоккей.

– Не показалось, что сегодня партнерам иногда не хватало желания?

– Чуть-чуть не хватало эмоций, согласен. В третьем периоде добавили их, и игра смотрелась совсем иначе. Нужно искать эмоции с первых минут.

– Может быть, отдали много эмоций в «Вечнозеленом дерби»?

– Не стоит ссылаться на это, надо доставать эмоции в каждой игре, – сказал капитан «Ак Барса».