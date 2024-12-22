Назаров об Овечкине: «Всей страной следим и поддерживаем его в погоне за Гретцки. Всем нам надо проявлять решительность в достижении целей. Победа будет за нами»
39-летний форвард не играет с 19 ноября из-за перелома ноги. Ранее стало известно, что он тренируется с командой без ограничений, но сыграет за «Вашингтон» не ранее 29 декабря.
«Здорово, что Александр уже вышел на лед и вовсю принимает участие в тренировочном процессе. Важно не спешить, чтобы травма окончательно зажила и осталось максимум сил на ключевую часть чемпионата.
Хочется пожелать Александру продолжать радовать нас своим хоккеем, его игра на старте регулярки впечатляла. Всей страной следим и поддерживаем Овечкина в его погоне за рекордом Гретцки.
Мы живем в непростое время, поэтому всем нам надо проявлять решительность в достижении своих целей и грамотно реагировать на изменения.
У нас свой путь, который мы обязательно пройдем плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Вся страна и весь мир следили за прямой линией нашего национального лидера. После некоторых ответов у недругов менялся тембр голоса, есть видеоподтверждения»
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