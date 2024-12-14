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Андрей Назаров: «Недруги продолжают играть в плохих и хороших. У нас есть противоядие – нужно быть сильными и сплоченными, чтобы двигаться вперед. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о Кубке Первого канала и о политике.

«В первом матче сборная России показала яркий и целостный хоккей. Одержана уверенная победа над сборной мира КХЛ, которая составлена из лучших легионеров нашей лиги. Сегодня поболеем за россиян в матче с братьями-белорусами.

Жду от нашей национальной команды победы, но соперник крепкий, так что будет непросто. Отдельно отмечу «СКА-Арену» и великолепную атмосферу на трибунах. Зрители довольны, а это самое главное.

Мы живем в непростое время, наши недруги продолжают играть в плохих и хороших. У нас есть противоядие: всем нам нужно быть очень сильными и сплоченными, чтобы двигаться вперед.

Мы обязательно пройдем этот путь, объединившись вместе вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Кубок Первого канала. «Россия 25» против Беларуси, Казахстан сыграет со сборной мира КХЛ

Назаров о том, что хоккей назвали национальным видом спорта: «Это доказывает, что мы идем одной дорогой с национальным лидером, который очень любит хоккей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
СКА-Арена
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logoСборная Беларуси по хоккею
сборная России U25
Политика
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