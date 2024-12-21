Овечкин не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Рождество. Первый матч после перерыва – 29 декабря против «Торонто»
Александр Овечкин не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Рождество.
Капитан «Вашингтона», который восстанавливается после перелома малоберцовой кости, провел тренировку с полным контактом.
Однако форвард не сыграет в ближайших матчах против «Лос-Анджелеса» и «Бостона», о чем сказал главный тренер команды Спенсер Карбери.
«Мы не увидим его до паузы, поэтому он вернется в какой-то момент после перерыва», – заявил Карбери.
Александр Овечкин не играет с 19 ноября.
Первый матч после паузы «Вашингтон» проведет в ночь с 28 на 29 декабря против «Торонто».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем