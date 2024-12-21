Овечкин не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Рождество. Первый матч после перерыва – 29 декабря против «Торонто»

Александр Овечкин не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Рождество.

Капитан «Вашингтона », который восстанавливается после перелома малоберцовой кости, провел тренировку с полным контактом.

Однако форвард не сыграет в ближайших матчах против «Лос-Анджелеса» и «Бостона», о чем сказал главный тренер команды Спенсер Карбери .

«Мы не увидим его до паузы, поэтому он вернется в какой-то момент после перерыва», – заявил Карбери.

Александр Овечкин не играет с 19 ноября.

Первый матч после паузы «Вашингтон» проведет в ночь с 28 на 29 декабря против «Торонто».