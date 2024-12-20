Андрей Назаров: «Вся страна и весь мир следили за прямой линией нашего национального лидера. После некоторых ответов у недругов менялся тембр голоса, есть видеоподтверждения»
«Накануне в регулярном чемпионате КХЛ получился насыщенный игровой день. Две яркие встречи между ЦСКА и «Спартаком», а также СКА и «Торпедо» доказали, что клубы и лига двигаются и развиваются в правильном направлении.
Начались матчи уровня плей-офф, много заброшенных шайб и опасных моментов, на первый план выходят мастерство и игра вратарей, зрители довольны. Хотя тренерам такая игра вряд ли понравится, могу сказать по личному опыту.
Кроме того, вся страна и весь мир вчера внимательно следили за прямой линией нашего национального лидера. Мы все можем поблагодарить президента и его команду за мероприятие такого всемирно грандиозного масштаба и честные ответы.
После некоторых из них у наших недругов менялся тембр голоса, причем есть видеоподтверждения. Значит, месседж получен. Но у нас свой путь, который мы обязательно пройдем единой семьей. Победа будет за нами», – сообщил бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
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