Андрей Назаров: «Вся страна и весь мир следили за прямой линией нашего национального лидера. После некоторых ответов у недругов менялся тембр голоса, есть видеоподтверждения»

Андрей Назаров высказался о прямой линии Владимира Путина и ситуации в КХЛ.

«Накануне в регулярном чемпионате КХЛ получился насыщенный игровой день. Две яркие встречи между ЦСКА и «Спартаком », а также СКА и «Торпедо » доказали, что клубы и лига двигаются и развиваются в правильном направлении.

Начались матчи уровня плей-офф, много заброшенных шайб и опасных моментов, на первый план выходят мастерство и игра вратарей, зрители довольны. Хотя тренерам такая игра вряд ли понравится, могу сказать по личному опыту.

Кроме того, вся страна и весь мир вчера внимательно следили за прямой линией нашего национального лидера. Мы все можем поблагодарить президента и его команду за мероприятие такого всемирно грандиозного масштаба и честные ответы.

После некоторых из них у наших недругов менялся тембр голоса, причем есть видеоподтверждения. Значит, месседж получен. Но у нас свой путь, который мы обязательно пройдем единой семьей. Победа будет за нами», – сообщил бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.