Андрей Назаров: «Поздравляю сборную России с убедительной победой на КПК по хоккею. Не обошлось без травм, но это не футбол – здесь настоящая мужская битва»
Команда Романа Ротенберга обыграла сборную мира КХЛ (4:1), Беларусь (4:3 ОТ) и Казахстан (3:1).
«Хочется поздравить сборную России с убедительной победой на Кубке Первого канала. Видно, что наша команда очень хотела выиграть. Ребята старались, мы видели, что проходных матчей не было, шла борьба на каждом участке льда.
Увы, не обошлось без травм, но за такой накал страстей мы и любим хоккей. Это не футбол, здесь всегда настоящая мужская битва. Теперь ждем возобновления регулярного чемпионата КХЛ, уже на завтра запланировано шесть встреч.
Мы живем в непростое и интересное время. Видно, как сейчас у наших недругов появляется больше «хороших» персонажей. Но все прекрасно понимают, что ни от хороших, ни от плохих подарков ждать не стоит.
Всем нам нужно проявлять непоколебимую волю и сумасшедшую смелость, а также еще больше объединиться вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Назаров о КПК: «Звезд в составе России хватает. В период санкций и отстранений матчи сборной становятся вдвойне важнее»
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