«Сочи» забрал Биттена из списка отказов «Спартака». У канадского форварда 1+4 за 21 игру

«Сочи» забрал форварда Уилла Биттена из списка отказов «Спартака».

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний канадец присоединился к красно-белым в межсезонье. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету форварда 5 (1+4) очков за 21 игру при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 10:56.

Контракт Биттена со «Спартаком » был рассчитан до конца мая 2025 года.