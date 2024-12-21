«Сочи» забрал Биттена из списка отказов «Спартака». У канадского форварда 1+4 за 21 игру
«Сочи» забрал форварда Уилла Биттена из списка отказов «Спартака».
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
26-летний канадец присоединился к красно-белым в межсезонье. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету форварда 5 (1+4) очков за 21 игру при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 10:56.
Контракт Биттена со «Спартаком» был рассчитан до конца мая 2025 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба КХЛ
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