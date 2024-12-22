Юдин может перейти в «Спартак». «Ак Барс» хочет обменять защитника (Артур Хайруллин)

Дмитрий Юдин может перейти в «Спартак» из «Ак Барса».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее стало известно, что «Ак Барс » ищет варианты для обмена 29-летнего защитника и не включил его в заявку на матчи с «Салаватом» (3:2) и минским «Динамо» (1:3).

Юдин набрал 3 (1+2) очка в 27 играх текущего сезона при показателе полезности «+2».