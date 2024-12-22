Юдин может перейти в «Спартак». «Ак Барс» хочет обменять защитника (Артур Хайруллин)
Дмитрий Юдин может перейти в «Спартак» из «Ак Барса».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее стало известно, что «Ак Барс» ищет варианты для обмена 29-летнего защитника и не включил его в заявку на матчи с «Салаватом» (3:2) и минским «Динамо» (1:3).
Юдин набрал 3 (1+2) очка в 27 играх текущего сезона при показателе полезности «+2».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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