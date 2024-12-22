«Миннесота» проиграла 4 матча подряд с общей разницей шайб 4:16. Команда идет на 3-м месте на Западе

«Миннесота» проиграла 4 матча подряд с общей разницей шайб 4:16.

Команда под руководством Джона Хайнса была разгромлена «Виннипегом » (0:5) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

До этого «Уайлд» трижды проиграли дома – «Вегасу» (2:3), «Флориде» (1:6) и «Юте» (1:2).

С 44 очками в 34 играх «Миннесота » по-прежнему входит в топ-3 лучших команд на Западе, уступая только «Джетс» (49 в 35) и «Вегасу» (47 в 33).

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