Маркус Фолиньо о 3 подряд поражениях «Миннесоты»: «Мы немного забуксовали, надо выпутаться. Но все не так уж плохо – посмотрите на «Баффало»
Маркус Фолиньо высказался о 3 подряд поражениях «Миннесоты».
«Уайлд» проиграли «Юте» (1:2) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
До этого команда уступила «Вегасу» (2:3) и «Флориде» (1:6).
«Мы немного забуксовали, надо выпутаться. Мы должны пройти через это. Но знаете что, все не так уж плохо. Посмотрите на «Баффало».
Я бы выбрал нашу ситуацию, а не их», – сказал форвард «Миннесоты», выступавший за «Сэйбрс» с 2011 по 2017 годы.
Команда под руководством Линди Раффа проиграла 12 матчей подряд и занимает последнее место в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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