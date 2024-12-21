Маркус Фолиньо о 3 подряд поражениях «Миннесоты»: «Мы немного забуксовали, надо выпутаться. Но все не так уж плохо – посмотрите на «Баффало»

Маркус Фолиньо высказался о 3 подряд поражениях «Миннесоты».

«Уайлд» проиграли «Юте» (1:2) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

До этого команда уступила «Вегасу» (2:3) и «Флориде» (1:6).

«Мы немного забуксовали, надо выпутаться. Мы должны пройти через это. Но знаете что, все не так уж плохо. Посмотрите на «Баффало ».

Я бы выбрал нашу ситуацию, а не их», – сказал форвард «Миннесоты», выступавший за «Сэйбрс» с 2011 по 2017 годы.

Команда под руководством Линди Раффа проиграла 12 матчей подряд и занимает последнее место в Восточной конференции.