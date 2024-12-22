Капризов остался без очков в матче с «Виннипегом». У него 3 броска, 2 малых штрафа и «минус 1» за 19:56
Кирилл Капризов остался без очков в матче с «Виннипегом».
Форвард «Миннесоты» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (0:5).
В 33 играх в текущем сезоне у 27-летнего россиянина 49 (22+27) очков при полезности «+22». Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги с Никитой Кучеровым из «Тампы».
Сегодня Кирилл (19:56, 6:18 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Также он получил 2 малых штрафа в первом периоде, второй – за стычку с защитником канадского клуба Диланом ДеМело.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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