Лайне стал автором 8 подряд голов «Монреаля» в большинстве – рекорд НХЛ. У Патрика 9 очков в 9 играх в сезоне при «минус 7»
Патрик Лайне стал автором 8 подряд голов «Монреаля» при игре в большинстве.
Форвард «Канадиенс» отличился в матче с «Детройтом» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 26-летнего финна стало 9 (8+1) очков в 9 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7».
Все голы он забил в большинстве и установил рекорд НХЛ, забив 8 подряд голов своей команды при численном преимуществе.
Другие игроки «Монреаля» не забивали в большинстве с 27 ноября, когда отличился Коул Кофилд.
Лайне обошел Нелса Стюарта (1936/37, «Нью-Йорк Американс»), Бронко Хорвата (1959/60, «Бостон») и Фила Эспозито (1970/71, «Бостон»), забивавших по 7 подряд голов команды в большинстве.
Отметим, что статистика по голам в большинстве официально фиксируется с сезона-1933/34.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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