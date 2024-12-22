Лайне стал автором 8 подряд голов «Монреаля» в большинстве – рекорд НХЛ. У Патрика 9 очков в 9 играх в сезоне при «минус 7»

Патрик Лайне стал автором 8 подряд голов «Монреаля» при игре в большинстве.

Форвард «Канадиенс» отличился в матче с «Детройтом » (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 26-летнего финна стало 9 (8+1) очков в 9 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7».

Все голы он забил в большинстве и установил рекорд НХЛ, забив 8 подряд голов своей команды при численном преимуществе.

Другие игроки «Монреаля » не забивали в большинстве с 27 ноября, когда отличился Коул Кофилд .

Лайне обошел Нелса Стюарта (1936/37, «Нью-Йорк Американс»), Бронко Хорвата (1959/60, «Бостон») и Фила Эспозито (1970/71, «Бостон»), забивавших по 7 подряд голов команды в большинстве.

Отметим, что статистика по голам в большинстве официально фиксируется с сезона-1933/34.