Лайне сделал 1-й хет-трик за «Монреаль», трижды забив «Баффало» в большинстве. У него 11 игр с 3+ голами в НХЛ – 3-е место среди финнов

Патрик Лайне сделал 1-й хет-трик за «Монреаль».

Форвард «Канадиенс» трижды отличился в большинстве в матче с «Баффало » (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ и был признан первой звездой.

В текущем сезоне в активе 26-летнего финна 7 (6+1) очков в 7 играх при полезности «минус 5».

Хет-трик стал для него первым с января 2023 года.

По числу игр с 3+ шайбами в регулярках лиги (11) Лайне занимает 3-е место среди игроков из Финляндии , уступая лишь Яри Курри (23) и Теему Селянне (22). Патрик обогнал Микко Рантанена («Колорадо», 10).