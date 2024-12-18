Лайне сделал 1-й хет-трик за «Монреаль», трижды забив «Баффало» в большинстве. У него 11 игр с 3+ голами в НХЛ – 3-е место среди финнов
Патрик Лайне сделал 1-й хет-трик за «Монреаль».
Форвард «Канадиенс» трижды отличился в большинстве в матче с «Баффало» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ и был признан первой звездой.
В текущем сезоне в активе 26-летнего финна 7 (6+1) очков в 7 играх при полезности «минус 5».
Хет-трик стал для него первым с января 2023 года.
По числу игр с 3+ шайбами в регулярках лиги (11) Лайне занимает 3-е место среди игроков из Финляндии, уступая лишь Яри Курри (23) и Теему Селянне (22). Патрик обогнал Микко Рантанена («Колорадо», 10).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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