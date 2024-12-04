Лайне забил гол в дебютном матче за «Монреаль». Форвард провел первую игру в НХЛ за год

Патрик Лайне забил первый гол за «Монреаль».

«Канадиенс» обыграли «Айлендерс » (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Финский форвард Патрик Лайне дебютировал за канадский клуб и забросил первую шайбу за команду, отличившись во втором периоде в большинстве.

Также в этом матче нападающий набрал полезность «минус 1», нанес два броска по воротам, выполнил два силовых приема и провел на льду 17:27 (1:49 – в большинстве).

Лайне пропустил начало сезона из-за травмы колена, полученного в межсезонье. Кроме того, хоккеист провел первый матч в НХЛ с 15 декабря 2023 года.