Лайне забил 7 голов в 8 матчах за «Монреаль» в сезоне НХЛ

Патрик Лайне забил седьмой гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Монреаля » забросил шайбу в ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта » (4:3).

В этом сезоне финский форвард набрал 8 (7+1) очков при полезности «минус 6» в 8 играх регулярного чемпионата.

В межсезонье хоккеист был обменян в «Канадиенс» из «Коламбуса».

Перед сезоном он получил повреждение, из-за чего пропустил первую часть чемпионата.