Лайне забил 7 голов в 8 матчах за «Монреаль» в сезоне НХЛ
Патрик Лайне забил седьмой гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Монреаля» забросил шайбу в ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3).
В этом сезоне финский форвард набрал 8 (7+1) очков при полезности «минус 6» в 8 играх регулярного чемпионата.
В межсезонье хоккеист был обменян в «Канадиенс» из «Коламбуса».
Перед сезоном он получил повреждение, из-за чего пропустил первую часть чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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