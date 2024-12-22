Михеев забил «Калгари» – в 4-м матче подряд. У него 5+1 на отрезке и 12 очков в сезоне
Илья Михеев забросил шайбу в 4-м матче подряд.
Форвард «Чикаго» отличился в игре с «Калгари» (4:6), продлив результативную серию (5+1) до 4 матчей.
Всего в 32 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 12 (7+5) очков.
Сегодня за 16:14 (3:03 – в меньшинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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