Мэттьюс не сыграет с «Айлендерс» из-за обострения старой травмы. Форвард «Торонто» пропустил 9 матчей в ноябре
Остон Мэттьюс не сыграет с «Айлендерс» из-за обострения старой травмы.
«Торонто» примет нью-йоркский клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ 22 декабря. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
Форвард «Лифс» Остон Мэттьюс пропустит эту игру из-за обострения травмы, полученной ранее в этом сезоне.
Напомним, канадец пропустил девять игр в ноябре после того, как получил повреждение верхней части тела. Сообщалось, что Мэттьюс ездил в Германию для консультации с врачами.
В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 23 (11+12) балла в 24 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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