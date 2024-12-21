Мэттьюс не сыграет с «Айлендерс» из-за обострения старой травмы. Форвард «Торонто» пропустил 9 матчей в ноябре

Остон Мэттьюс не сыграет с «Айлендерс» из-за обострения старой травмы.

«Торонто » примет нью-йоркский клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ 22 декабря. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

Форвард «Лифс» Остон Мэттьюс пропустит эту игру из-за обострения травмы, полученной ранее в этом сезоне.

Напомним, канадец пропустил девять игр в ноябре после того, как получил повреждение верхней части тела. Сообщалось, что Мэттьюс ездил в Германию для консультации с врачами.

В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 23 (11+12) балла в 24 матчах.