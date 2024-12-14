«Айлендерс» поместили Энгвалла и Вальстрома на драфт отказов. Клубу нужно место под потолком зарплат для возвращения Барзэла и Дюклера из списка травмированных

«Айлендерс» поместили Пьерра Энгвалла и Оливера Вальстрома на драфт отказов.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Этот шаг, судя по всему, связан с необходимостью освободить место под потолком зарплат, так как форварды Мэтью Барзэл и Энтони Дюклер , а также защитник Адам Пелек приняли участие в утренней раскатке в четверг и готовы вернуться на лед.

Поскольку Барзэл и Дюклер числятся в списке долгосрочно травмированных, «Айлендерс » необходимо освободить около 4,08 млн долларов под потолком зарплат для их активации.

Перевод Энгвалла и Вальстрома в фарм-клуб позволил бы сэкономить 2,85 млн, этого недостаточно для активации Барзэла и Дюклера.

Однако это может свидетельствовать о том, что кто-то из двух форвардов будет готов сыграть в воскресенье в выездном матче против «Чикаго », хотя официального заявления клуб пока не делал.

Для активации обоих игроков потребуется перевести защитника Майка Райлли (перенесшего операцию на сердце) в список долгосрочно травмированных и отправить еще одного игрока – вероятно, вратаря Маркуса Хогберга, если Семен Варламов будет готов вернуться после травмы нижней части тела.

Пелек, который не числится в списке долгосрочно травмированных, может вернуться в состав без необходимости освобождать место под потолком зарплат.

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