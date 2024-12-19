У Бедарда 87 очков за первые 100 игр в НХЛ. Кросби набрал – 132, Овечкин – 128, Макдэвид – 108, Кэйн – 96, Мэттьюс – 90
Коннор Бедард набрал 87 (29+58) очков за первые 100 игр в НХЛ.
Напомним, 19-летний форвард – 1-й номер драфта-2023 – в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком сезона.
Среди игроков, выбранных под общим 1-м номером на драфтах НХЛ, больше очков в первых 100 матчах в регулярном чемпионате НХЛ набирали: Сидни Кросби (132), Александр Овечкин (128), Коннор Макдэвид (108), Патрик Кэйн (96), Остон Мэттьюс (90).
У Нэтана Маккиннона 79 очков в первых 100 матчах в НХЛ, у Райана Нюджент-Хопкинса – 74, Тэйлор Холл набрал 72 балла, Стивен Стэмкос – 70, Джон Таварес – 66, Нико Хишир – 65, Джек Хьюз – 42, Алексис Лафреньер – 34.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
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