Мэттьюс отправился в Германию, чтобы посетить клинику, которой доверяет. Операция не рассматривается (Эллиотт Фридман)

Нападающий Остон Мэттьюс намерен посетить клинику в Германии.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман .

Капитан «Торонто » не играет с 4 ноября. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

«По данным нескольких источников, на этой неделе Мэттьюс отправился в Германию, чтобы посетить клинику, «которую он знает и которой доверяет. Если там есть свободное место, вы едете».

Те же источники подчеркнули, что не стоит зацикливаться на пункте назначения, заявив, что только потому, что это не местная клиника, это не должно вызывать паники.

Также было подчеркнуто, что операция по поводу травмы Мэттьюса не рассматривается и никогда не была частью этого процесса; поездка в Европу была возможностью провести некоторую «общую физическую работу» в дополнение к лечению того, что его беспокоит. Это не должно восприниматься как обвинение в адрес врачей «Мэйпл Лифс», поскольку «игроки постоянно узнают второе мнение». Один из врачей «Торонто » отправился вместе с Мэттьюсом », – написал Фридман.