  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мэттьюс отправился в Германию, чтобы посетить клинику, которой доверяет. Операция не рассматривается (Эллиотт Фридман)
9

Мэттьюс отправился в Германию, чтобы посетить клинику, которой доверяет. Операция не рассматривается (Эллиотт Фридман)

Нападающий Остон Мэттьюс намерен посетить клинику в Германии.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Капитан «Торонто» не играет с 4 ноября. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

«По данным нескольких источников, на этой неделе Мэттьюс отправился в Германию, чтобы посетить клинику, «которую он знает и которой доверяет. Если там есть свободное место, вы едете».

Те же источники подчеркнули, что не стоит зацикливаться на пункте назначения, заявив, что только потому, что это не местная клиника, это не должно вызывать паники. 

Также было подчеркнуто, что операция по поводу травмы Мэттьюса не рассматривается и никогда не была частью этого процесса; поездка в Европу была возможностью провести некоторую «общую физическую работу» в дополнение к лечению того, что его беспокоит. Это не должно восприниматься как обвинение в адрес врачей «Мэйпл Лифс», поскольку «игроки постоянно узнают второе мнение». Один из врачей «Торонто» отправился вместе с Мэттьюсом», – написал Фридман.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoОстон Мэттьюс
logoНХЛ
logoТоронто
травмы
Эллиотт Фридман
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэттьюс не сыграет с «Эдмонтоном». Капитан «Торонто» пропустит 6-й матч подряд из-за травмы
1116 ноября, 07:25
Мэттьюс поддержал Овечкина в гонке за Гретцки: «Речь не о том, сделает ли он это, а о том, когда это удастся. Александр и Кросби изменили хоккей»
1214 ноября, 18:23
Защитник «Торонто» Танев считает, что Мэттьюс превзойдет Овечкина по голам в НХЛ
4214 ноября, 17:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фетисов о России: «Разумные люди поймут, что здесь Ноев ковчег, куда можно приехать и спокойно растить детей. Президент говорит: мы сейчас понимаем наши преимущества, и наше желание – показать, кто мы»
5 минут назад
Реник о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «Алекс – лучший снайпер в истории. Я никогда не скажу, что он не сможет этого сделать»
19 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» примет «Тампу», «Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом», «Флорида» – с «Виннипегом», «Рейнджерс» против «Ванкувера»
2022 минуты назад
Фетисов о холодной войне: «Кто бы нас мог обидеть в то время? Сегодня это происходит налево и направо. Мы бьемся за свое будущее, самоидентичность и принципы, сделавшие страну великой»
848 минут назад
Никитин о Лихачеве: «Чего я 50-й раз буду рассказывать, что надо делать? Пусть сам думает. Мне кажется, у него уже в голове все закипело. Надо делать, а не думать»
4сегодня, 19:56
Джереми Реник: «Овечкин – чудо природы. Он точно побьет рекорд Гретцки»
8сегодня, 19:42
Фетисов о международном олимпийском движении: «Интересно, как нас будут возвращать. У них шансов не вернуть не будет. Мы не должны проситься. Уже напросились – нас опустили ниже плинтуса»
10сегодня, 19:19
Дауд о травме Овечкина: «Отстой. Он был в огне, показывал невероятный хоккей. Он очень важен для «Вашингтона»
8сегодня, 18:45
Фетисов о возможной разрядке с Западом: «Конфликты заканчиваются рано или поздно. Отменять русскую культуру, убирать российских и белорусских спортсменов – безумие»
8сегодня, 18:29
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Витязь», ЦСКА победил «Ладу», «Авангард» проиграл минскому «Динамо»
158сегодня, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард ЦСКА Окулов провел 600-й матч в КХЛ
34 минуты назад
Гурьянов о 4 победах ЦСКА подряд: «Выполняем установку тренера, играем единым кулаком, и все получается»
141 минуту назад
Десятков об 1:2 от «Локомотива»: «59 минут вели 1:0 – обидно, что упустили победу, есть над чем подумать. Но мы заработали очко»
4сегодня, 19:59
Воробьев о 4:1 с «Ладой»: «Довольно солидная игра с нашей стороны. Хорошо сработало меньшинство. Где-то могли к моментам отнестись получше, много не реализовывали»
сегодня, 19:48
Форвард «Ванкувера» Миллер взял бессрочный отпуск по личным причинам
8сегодня, 18:59
Плющев об Овечкине: «Любая травма всегда вышибает спортсмена из колеи. Если реабилитация пройдет в течение недели, значит, это достаточно серьезная вещь»
4сегодня, 18:52
Тренер «Лады» Зубов об 1:4 от ЦСКА: «У нас только 6-7 человек попадали в скорость, которую предложил соперник. Ничего страшного, пообжались с пацанами. Немного физически проваливаемся»
1сегодня, 18:12
ЦСКА выиграл 4-й матч подряд в КХЛ
2сегодня, 17:44
Звягин о Маклауде: «Игрок уровня НХЛ. Когда он ушел из лиги, был лучшим по проценту вбрасываний. Он здорово играет на точках, хорош в защите. В КХЛ уже показал достаточно мастерства»
2сегодня, 17:37
Максим Сушинский: «Шипачев доказывает, что он один из лучших игроков КХЛ последнего времени. Он был мастером всю карьеру»
2сегодня, 16:52