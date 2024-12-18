Столарц выбыл на 4-6 недель из-за травмы. Вратарю «Торонто» требуется операция на колене

Вратарь «Торонто» Энтони Столарц выбыл на 4-6 недель из-за травмы.

Столарц получил повреждение в прошлый четверг в матче против «Анахайма» (3:2).

По словам генерального менеджера «Лифс» Брэда Треливинга, у 30-летнего вратаря обнаружили небольшое уплотнение за коленом, и ему потребуется операция.

«Очевидно, никто не хочет видеть травмы, особенно у вратаря, который показывает такую хорошую игру. Но ситуацию нужно решать, и мы этим займемся.

Любая процедура требует времени. Надеемся, они просто все удалят, и он сможет начать восстановление», – сказал Треливинг.

В текущем сезоне Столарц провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ , отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,15.