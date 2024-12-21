Ротенберг подарил Деду Морозу свитер СКА с 25-м номером в раздевалке: «С наступающим»

Роман Ротенберг поздравил с наступающим Новым годом, подарив джерси Деду Морозу.

СКА обыграл «Адмирал » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После игры главный тренер петербуржского клуба и «России 25» Роман Ротенберг продемонстрировал свитер Деда Мороза с 25-м номером в раздевалке.

«С наступающим :)», – написал Ротенберг.

В следующем матче, 25 декабря, СКА отправится на выезд к ЦСКА.

Фото: t.me/rotenberg81