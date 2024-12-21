Ротенберг подарил Деду Морозу свитер СКА с 25-м номером в раздевалке: «С наступающим»
Роман Ротенберг поздравил с наступающим Новым годом, подарив джерси Деду Морозу.
СКА обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
После игры главный тренер петербуржского клуба и «России 25» Роман Ротенберг продемонстрировал свитер Деда Мороза с 25-м номером в раздевалке.
«С наступающим :)», – написал Ротенберг.
В следующем матче, 25 декабря, СКА отправится на выезд к ЦСКА.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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