СКА выиграл два матча подряд впервые за месяц. Команда Ротенберга – 5-я на Западе

СКА одержал 2 победы подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ впервые за месяц.

Команда под руководством Романа Ротенберга дома была сильнее «Адмирал» (3:2 ОТ). В прошлой игре СКА дома обыграл «Торпедо » со счетом 6:4.

Таким образом, петербургский клуб набрал 48 очков за 37 матчей и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

«Адмирал » проиграл 2-й матч подряд. Команда Леонида Тамбиева занимает 6-е место на Востоке, набрав 42 очка в 39 матчах.