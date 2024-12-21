СКА выиграл два матча подряд впервые за месяц. Команда Ротенберга – 5-я на Западе
СКА одержал 2 победы подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ впервые за месяц.
Команда под руководством Романа Ротенберга дома была сильнее «Адмирал» (3:2 ОТ). В прошлой игре СКА дома обыграл «Торпедо» со счетом 6:4.
Таким образом, петербургский клуб набрал 48 очков за 37 матчей и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
«Адмирал» проиграл 2-й матч подряд. Команда Леонида Тамбиева занимает 6-е место на Востоке, набрав 42 очка в 39 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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