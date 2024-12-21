Овечкин о допуске россиян: «Мы хотим представлять свою страну, тренируемся ради этого. Дай бог, чтобы наших активнее допускали к международным соревнованиям»
– Российских пловцов допустили на чемпионат мира, и они завоевали шесть золотых медалей в Будапеште.
– Да, я видел в новостях. Один только Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей. Большой молодец, как и вся команда!
– А в пятницу объявили, что к отбору на Олимпиаду допустили российских фигуристов.
– Я радуюсь таким событиям и активно слежу за всем российским спортом. Дай бог, чтобы наших спортсменов еще активнее допускали к международным соревнованиям.
Это то, ради чего мы тренируемся. Мы хотим представлять свою страну. Чем больше таких новостей, тем лучше!
– Ждем теперь хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии?
– Дай бог! Нам надо верить в лучшее.
– Здоровья вам, Александр. Поправляйтесь.
– Спасибо большое! Всем в России – привет. Обнимаю! – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий