Овечкин о допуске россиян: «Мы хотим представлять свою страну, тренируемся ради этого. Дай бог, чтобы наших активнее допускали к международным соревнованиям»

Александр Овечкин высказался о допуске россиян к международным турнирам.

– Российских пловцов допустили на чемпионат мира, и они завоевали шесть золотых медалей в Будапеште.

– Да, я видел в новостях. Один только Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей. Большой молодец, как и вся команда!

– А в пятницу объявили, что к отбору на Олимпиаду допустили российских фигуристов.

– Я радуюсь таким событиям и активно слежу за всем российским спортом. Дай бог, чтобы наших спортсменов еще активнее допускали к международным соревнованиям.

Это то, ради чего мы тренируемся. Мы хотим представлять свою страну. Чем больше таких новостей, тем лучше!

– Ждем теперь хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии?

– Дай бог! Нам надо верить в лучшее.

– Здоровья вам, Александр. Поправляйтесь.

– Спасибо большое! Всем в России – привет. Обнимаю! – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .