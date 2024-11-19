Ротенберг об Овечкине: «Можем увидеть Сашу на Олимпиаде с его трудолюбием. Видели, как против «Вегаса» он отрабатывает в обороне, играет на команду. Хорошо подготовился к сезону»
– На пресс-конференции вас спросили о возможном допуске сборной России к Олимпиаде. Видите ли вы Александра Овечкина в составе сборной после возвращения?
– В жизни все может поменяться буквально за одну минуту, в этом ее прелесть. Учитывая, как сейчас играет Саша, все возможно.
– Зная его лично, вы верите, что Овечкин сможет сохранить энергию и мотивацию, чтобы держаться на уровне до Олимпиады даже в 41 год или в 45 лет в 2030 году?
– Мы видели пример в матче с «Вегасом», как он отрабатывает в обороне, у него есть эта энергия. Это значит, что Саша очень хорошо подготовился к сезону. Это пример для всех, когда Овечкин в своем возрасте так отрабатывает в оборону.
От таких действий по-другому играет и вся команда, а оттуда и результат, потому что Овечкин играет на команду. С его трудолюбием не исключу, что мы можем увидеть его на Олимпиаде.
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