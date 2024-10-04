Терещенко о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша уже великий игрок. Наколотить 853 гола – невероятно. Выиграл практически все, что можно, кроме Олимпиады»

Алексей Терещенко высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Будем болеть за Саню! Надеемся, что уже в этом сезоне доберется до рекорда Гретцки. Со здоровьем у него все в порядке. Возраст тоже не должен сыграть большой роли. Все от Саши зависит.

Плюс очень важна помощь от партнеров. «Вашингтон» в прошлом сезоне настигла череда травм лидеров. Не было Бэкстрем , Оши – а это большие мастера, чей вклад крайне важен. «Кэпиталс» поменялись, приобрели качественных исполнителей. Так что все шансы есть. Все зависит от Саши.

Давит ли это на него? Наверное. Однако мы не можем утверждать это наверняка. Он сам заявлял, что не думает о рекорде.

Овечкин уже великий игрок. Наколотить 853 гола! Дойти до этой отметки невероятно. Выиграл практически все, что можно, кроме Олимпиады», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.