Сергачев в матче против «Миннесоты»: пас на победный гол, 1 бросок, 1 перехват и «минус 1» за 29:15. У защитника 24 очка в 32 играх

Михаил Сергачев сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой».

Защитник «Юты» ассистировал Дилану Гюнтеру на 51-й минуте матча с «Уайлд» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 26-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 25:45.

Сегодня Сергачев (29:15 – второе время в сезоне, 2:26 – в большинстве, 5:58 – в меньшинстве, «минус 1») также отметился 1 броском в створ (2 – не в створ) и 1 перехватом.