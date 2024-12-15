Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», вторую – на победный гол на 59:16. У него 22 очка в 30 играх

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе».

Защитник «Юты» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (4:3).

На 59:16 россиянин помог Клейтону Келлеру забросить победную шайбу. На счету Сергачева стало 22 (7+15) очка в 30 играх в сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 25:31.

Сегодня Сергачев (27:42, 6:32 – в большинстве, 3:18 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ и 1 блоком.