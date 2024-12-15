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  • Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», вторую – на победный гол на 59:16. У него 22 очка в 30 играх
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Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», вторую – на победный гол на 59:16. У него 22 очка в 30 играх

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе».

Защитник «Юты» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (4:3). 

На 59:16 россиянин помог Клейтону Келлеру забросить победную шайбу. На счету Сергачева стало 22 (7+15) очка в 30 играх в сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 25:31. 

Сегодня Сергачев (27:42, 6:32 – в большинстве, 3:18 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ и 1 блоком. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoСан-Хосе
logoМихаил Сергачев
logoЮта
logoКлейтон Келлер
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