Сергачев против «Миннесоты»: 2 передачи, 2 перехвата, 4 потери и «минус 1» за 26:50. У него 20 очков в 28 играх

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой».

Защитник «Юты» дважды ассистировал партнерам в игре с «Уайлд» (4:5 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

Россиянин достиг отметки 20 очков в сезоне – у него 7 шайб и 13 результативных передач в 28 играх при полезности «+5».

Сегодня Сергачев (26:50, 3:17 – в большинстве, 1:13 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 2 бросками (оба – не в створ), 1 блоком и 2 перехватами, а также допустил 4 потери.