  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов про 2:4 с «Металлургом»: «Матч был уровня плей-офф. Постараемся реабилитироваться»
3

Козлов про 2:4 с «Металлургом»: «Матч был уровня плей-офф. Постараемся реабилитироваться»

Виктор Козлов подвел итоги встречи с «Металлургом» (2:4).

– Хороший первый период с нашей стороны, создавали моменты. Соперник удачно забил свой гол. Во втором начали небрежно выходить из своей зоны, пропустили контратаку. Гол на последних секундах был хорошим знаком для нас, но в третьем периоде магнитогорцы хорошо оборонялись, а мы не реализовали свои моменты. В таких встречах должны все играть хорошо и выжимать максимум из себя. Матч был уровня плей-офф.

Влад Ефремов пропустил матч, у него родился ребенок, рады за него. Вчера улетел, участвовал в родах, так что поздравляем его с рождением дочери. 

– Интенсивность бросков сегодня ниже, чем у вас было в Казани. Почему так случилось?

– Площадки немного другие, в Казани канадская площадка. Но и магнитогорцы хорошо оборонялись.

– Была ли установка провести блицкриг в первом периоде?

– Мы хотим каждый матч играть в свой хоккей, забивать первыми и вести в счете. Но против нас играют хорошие соперники. Сейчас такой период, что нам надо посмотреть, что можно улучшить.

– Можно ли сказать, что «Металлург» – неудобный соперник?

– Так бывает. Но мы еще сыграем с ними, постараемся реабилитироваться, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoВладислав Ефремов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо», «Металлург» победил «Салават», «Локомотив» уступил «Автомобилисту»
19740 минут назад
«Салават Юлаев» погасил долги перед хоккеистами («СЭ»)
10сегодня, 17:32
«Салават» проиграл 2 матча подряд после серии из 6 побед
16сегодня, 16:34
Виталий Давыдов: «Гру дал «Трактору» среднюю предсезонку, но его подпитывают трансферами. Не всех российских тренеров так поддерживают, а с канадцем возятся»
20сегодня, 09:41
Ян о задержках по зарплате в «Салавате»: «Конечно, это влияет. Но на площадке мы об этом не думаем, делаем свое дело»
16вчера, 12:55
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо», «Металлург» победил «Салават», «Локомотив» уступил «Автомобилисту»
19740 минут назад
Егор Афанасьев: «Цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина, у нас один менталитет. Воробьев доходчиво объясняет систему»
250 минут назад
«Автомобилист» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв «Локомотив»
11сегодня, 18:12
Форвард СКА Танков перешел в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию
13сегодня, 17:45
«Салават Юлаев» погасил долги перед хоккеистами («СЭ»)
10сегодня, 17:32
Ротенберг репостнул со Спортса новость со словами вице-президента TSN о нем: «Хоккейная семья🤝»
22сегодня, 16:48
Овечкин провел тренировку с «Вашингтоном» с полным контактом
32сегодня, 16:18
Половина пользователей не могут пройти этот хоккейный тест! Сколько наберете вы?
сегодня, 16:00Спецпроект
Ротенберг о впечатлениях «Монреаля» от Демидова: «Есть что улучшить. Мы вместе работаем, чтобы Иван стал одним из лучших в мире»
28сегодня, 15:13
Хардкор-тест для настоящих фанатов хоккея. Проверьте себя!
1сегодня, 14:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь Кареев покинул минское «Динамо»
5 минут назад
«Сочи» проиграл 7-й матч подряд и идет последним на Западе
223 минуты назад
У «Ак Барса» 2 поражения в 3 последних матчах. Было 4 победы подряд до этого
235 минут назад
Разин про 4:2 с «Салаватом»: «Обыграли сильного соперника. Сыграли строго и надежно в 3-м периоде»
3сегодня, 18:33
Агент Овечкина: «Александр не будет играть в ближайших матчах. Пока не готов сказать, когда он выйдет»
2сегодня, 17:19
Хэгенс, Эйзерман и Леонард – в составе США на МЧМ
1сегодня, 16:58
«Салават» проиграл 2 матча подряд после серии из 6 побед
16сегодня, 16:34
Слепышев может вернуться в «Динамо» до дедлайна и подписать новый контракт («СЭ»)
5сегодня, 13:55
Друри провел встречу с хоккеистами «Рейнджерс» на фоне недавних сделок. Трочек сказал: «Последнее, что мы сделаем, – это будем жаловаться на генменеджера»
4сегодня, 13:50
«Адмирал» расторг контракт с Соколовым – он сыграл 8 матчей и набрал 2 очка. Форвард также играл за «Нефтехимик» в этом сезоне
сегодня, 12:41
Рекомендуем