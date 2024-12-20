Козлов про 2:4 с «Металлургом»: «Матч был уровня плей-офф. Постараемся реабилитироваться»
– Хороший первый период с нашей стороны, создавали моменты. Соперник удачно забил свой гол. Во втором начали небрежно выходить из своей зоны, пропустили контратаку. Гол на последних секундах был хорошим знаком для нас, но в третьем периоде магнитогорцы хорошо оборонялись, а мы не реализовали свои моменты. В таких встречах должны все играть хорошо и выжимать максимум из себя. Матч был уровня плей-офф.
Влад Ефремов пропустил матч, у него родился ребенок, рады за него. Вчера улетел, участвовал в родах, так что поздравляем его с рождением дочери.
– Интенсивность бросков сегодня ниже, чем у вас было в Казани. Почему так случилось?
– Площадки немного другие, в Казани канадская площадка. Но и магнитогорцы хорошо оборонялись.
– Была ли установка провести блицкриг в первом периоде?
– Мы хотим каждый матч играть в свой хоккей, забивать первыми и вести в счете. Но против нас играют хорошие соперники. Сейчас такой период, что нам надо посмотреть, что можно улучшить.
– Можно ли сказать, что «Металлург» – неудобный соперник?
– Так бывает. Но мы еще сыграем с ними, постараемся реабилитироваться, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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