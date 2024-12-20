«Салават Юлаев» погасил долги перед хоккеистами («СЭ»)

«Салават Юлаев» сегодня погасил долги перед хоккеистами.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Долги в «Салавате» в этом сезоне возникали не впервые. В октябре легионеры команды даже собирались бойкотировать игру из-за задолженностей.

«Салават» сегодня уступил «Металлургу» со счетом 2:4.