«Салават Юлаев» погасил долги перед хоккеистами («СЭ»)
«Салават Юлаев» сегодня погасил долги перед хоккеистами.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Долги в «Салавате» в этом сезоне возникали не впервые. В октябре легионеры команды даже собирались бойкотировать игру из-за задолженностей.
«Салават» сегодня уступил «Металлургу» со счетом 2:4.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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