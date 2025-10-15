Тарасенко сделал передачу в матче против «Далласа». У него 1 бросок и «минус 3» за 16:02 при 5:08 в большинстве

Владимир Тарасенко сделал передачу в матче с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» выступил одним из ассистентов при шайбе Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (2:5).

На счету 33-летнего россиянина 4 (0+4) очка в 4 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Тарасенко (16:02, 5:08 – в большинстве) завершил игру с «минус 3». У него 1 бросок в створ, 1 силовой прием и 1 потеря.