Юров против «Далласа»: 3 хита, 1 блок, 1 перехват и 17% на точке за 8:08 – минимальное время в «Миннесоте»

Данила Юров провел 2-й матч в НХЛ, сыграв с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» принял участие в матче со «Старс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

21-летний россиянин получил минимальное игровое время в команде – 8:08 (все – в равных составах).

Он отметился 3 силовыми приемами, 1 блоком и 1 перехватом. На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 6 (16,7%).