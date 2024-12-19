Ян о задержках по зарплате в «Салавате»: «Конечно, это влияет. Но на площадке мы об этом не думаем, делаем свое дело»

Деннис Ян высказался о задержке зарплат в «Салавате Юлаеве».

В октябре стало известно , что в «Салавате» есть задержки по зарплате, легионеры не хотели играть против «Трактора», но их убедил главный тренер Виктор Козлов.

18 декабря появилась информация о том, что в «Салавате» снова задержки по зарплате , а легионеры могут покинуть клуб, так как им обещали, что проблем с выплатами не будет.

– Появляется информация о задержках в зарплате. Это беспокоит?

– Конечно, это влияет. Но, выходя на площадку, мы об этом не думаем, делаем свое дело, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Ян.