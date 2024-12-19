Ян о задержках по зарплате в «Салавате»: «Конечно, это влияет. Но на площадке мы об этом не думаем, делаем свое дело»
Деннис Ян высказался о задержке зарплат в «Салавате Юлаеве».
В октябре стало известно, что в «Салавате» есть задержки по зарплате, легионеры не хотели играть против «Трактора», но их убедил главный тренер Виктор Козлов.
18 декабря появилась информация о том, что в «Салавате» снова задержки по зарплате, а легионеры могут покинуть клуб, так как им обещали, что проблем с выплатами не будет.
– Появляется информация о задержках в зарплате. Это беспокоит?
– Конечно, это влияет. Но, выходя на площадку, мы об этом не думаем, делаем свое дело, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Ян.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем