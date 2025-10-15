Малкин против «Анахайма»: 6-й ассист в сезоне, 3 броска, 1 хит и 20% на точке за 16:47
Евгений Малкин набрал 6-е очко в сезоне в матче с «Анахаймом».
Форвард «Питтсбурга» ассистировал Джастину Брэзо, открывшему счет на 2-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4).
В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 6 (0+6) баллов в 4 играх при нейтральной полезности.
Сегодня Малкин (16:47, 1:54 – в большинстве) отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. На точке вбрасывания он выиграл 2 попытки из 10 (20%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
