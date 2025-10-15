«Миннесота» не забивала в равных составах в последних 3 матчах. Все 9 шайб с игры были заброшены в большинстве, у команды лучший % реализации в НХЛ (47,6)

У «Миннесоты» 0 голов в равных составах в последних 3 матчах.

«Уайлд» проиграли «Далласу» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ, забросив обе шайбы в большинстве.

До этого команда под руководством Джона Хайнса обыграла «Сент-Луис» (5:0, 1 гол в большинстве), уступила «Коламбусу» (4:7, 4 гола в большинстве), одолела «Лос-Анджелес» (4:3 Б, все 3 гола с игры – в большинстве).

Таким образом, команда не забивает в равных составах (или меньшинстве) в последних 3 играх (не считая победного буллита).

В большинстве в этом сезоне «Миннесота» забила 10 голов из 15 (66,7%).

Текущий процент реализации численного преимущества у команды является лучшим в лиге на данный момент – 47,6% (10 из 21 попытки). Следом идут «Анахайм» (40,0%) и «Флорида» (35,3%).