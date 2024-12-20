Директор «Монреаля» о поездке менеджмента в Петербург: «Мы вообще не беспокоимся об этом. Если хоккеист задрафтован – он в нашей семье»

Джефф Гортон оценил поездку представителей «Монреаля» в Россию.

Генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ .

За петербужцев выступает 19-летний Иван Демидов , который выбран «Монреалем » под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.

«У нашего клуба есть молодые хоккеисты по всему миру.

Если мы задрафтовали игрока или подписали его, значит, он в нашей семье, и мы будем за ним следить и наблюдать за его игрой.

Мы будем мониторить того или иного хоккеиста и высказывать наше мнение о его игре. Вот и все. Кент отправился в эту поездку.

Это недолгая поездка. Он скоро вернется. Для Кента это шанс увидеть не только одного хоккеиста. Мы вообще об этом не беспокоимся», – передает Sportsnet слова вице-президента «Монреаля» по хоккейным операциям Джеффа Гортона.