Кузнецов о голе Демидова перед делегацией «Монреаля»: «Я тоже старался! Представляете, поеду в «Канадиенс»?! Не мог Ивану не отдать пас. Я же не дурак, понимаю ситуацию»

Евгений Кузнецов прокомментировал гол Ивана Демидова.

Нападающий СКА забил гол в ворота «Торпедо» (6:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Победный гол забил Иван Демидов на глазах у генменеджера «Монреаля» Кента Хьюза и его советника Винсента Лекавалье.

– Ну я тоже старался! Потому что не знаешь, что получится потом! Представляете, я в 36 лет поеду в «Монреаль»?!

– Демидов выстрелил в нужный момент.

– Я не мог ему не отдать пас. Я же не дурак, тоже понимаю ситуацию. Видел, что Василич (Василий Глотов – Спортс) был открыт.

Но Ваня был ближний. И вообще он – молодец. Сидел, не играл, но вышел и использовал один момент. Это очень важно в таких матчах, – сказал Евгений Кузнецов .

Демидов – автор победного гола СКА. Забил с паса Кузнецова на глазах генменеджера «Монреаля»