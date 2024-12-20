Кузнецов о голе Демидова перед делегацией «Монреаля»: «Я тоже старался! Представляете, поеду в «Канадиенс»?! Не мог Ивану не отдать пас. Я же не дурак, понимаю ситуацию»
Евгений Кузнецов прокомментировал гол Ивана Демидова.
Нападающий СКА забил гол в ворота «Торпедо» (6:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Победный гол забил Иван Демидов на глазах у генменеджера «Монреаля» Кента Хьюза и его советника Винсента Лекавалье.
– Ну я тоже старался! Потому что не знаешь, что получится потом! Представляете, я в 36 лет поеду в «Монреаль»?!
– Демидов выстрелил в нужный момент.
– Я не мог ему не отдать пас. Я же не дурак, тоже понимаю ситуацию. Видел, что Василич (Василий Глотов – Спортс) был открыт.
Но Ваня был ближний. И вообще он – молодец. Сидел, не играл, но вышел и использовал один момент. Это очень важно в таких матчах, – сказал Евгений Кузнецов.
Демидов – автор победного гола СКА. Забил с паса Кузнецова на глазах генменеджера «Монреаля»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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