Демидов прервал 12-матчевую серию без голов, забив победный в ворота «Торпедо». У 19-летнего форварда СКА 7+14 в 35 играх
Иван Демидов прервал безголевую серию из 12 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
СКА обыграл «Торпедо» в домашнем матче со счетом 6:4.
Иван Демидов забил победный гол в концовке третьего периода с передачи Евгения Кузнецова.
Теперь на счету 19-летнего форварда СКА 21 (7+14) балл в 35 матчах регулярного сезона. Подробная статистика Демидова – здесь.
Кузнецов сделал 4 ассиста в игре с «Торпедо». У форварда СКА 32 (10+22) очка в 30 матчах
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем