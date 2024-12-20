Кучеров делит с Сен-Луи 2-е место по ассистам в истории «Тампы» (588). Лидирует Хедман – 593
Никита Кучеров делит с Мартеном Сен-Луи 2-е место по ассистам в истории «Тампы».
Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:1).
В активе 31-летнего россиянина стало 49 (14+35) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «+13».
За карьеру в рамках регулярок – 922 (334+588) балла в 753 играх.
По числу результативных передач в составе «Лайтнинг» Кучеров догнал Мартена Сен-Луи (588 в 972) и делит с ним 2-е место в истории клуба.
Лидирует защитник Виктор Хедман (593 в 1080).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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