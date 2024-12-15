Кучеров обошел Сен-Луи по числу игр за «Тампу» с 2+ очками (258). Больше только у Стэмкоса – 307

Никита Кучеров обошел Мартена Сен-Луи по числу игр за «Тампу» с 2+ очками.

Форвард «Лайтнинг» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).

Этот матч стал для 31-летнего россиянина 258-м в регулярках лиги с 2 или более набранными очками.

Он вышел на чистое 2-е место по числу таких игр в истории клуба, обогнав Мартена Сен-Луи (257). Лидирует Стивен Стэмкос (307).

Кучеров вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди россиян (919), опередив Дацюка. До идущего 5-м Ковалева – 110 баллов