Хедман побил рекорд «Тампы» по ассистам – 590. Сен-Луи – 2-й, Стэмкос – 3-й, Кучеров – 4-й с 575 голевыми передачами

Виктор Хедман побил рекорд «Тампа-Бэй» по голевым передачам.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:5) 33-летний защитник сделал два ассиста. На его счету стало 22 (4+18) очка в 23 играх сезона.

Всего за карьеру швед сделал 590 голевых передач в регулярках, все в составе «Лайтнинг».

По этому показателю Хедман вышел на первое место в истории клуба, обойдя Мартена Сен-Луи (588 передач).

В пятерку также входят Стивен Стэмкос (582), Никита Кучеров (575) и Винсент Лекавалье (491).