Жамнов о Биттене в списке отказов: «Проиграл конкуренцию. Вначале играл неплохо, а сейчас видим, что наши игроки сильнее»
Алексей Жамнов рассказал, почему «Спартак» поместил Уилла Биттена в список отказов.
Тренер красно-белых дал комментарий после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:5 ОТ).
— Хорошая игра, интересная для болельщиков и для всех. Хотел бы поздравить в первую очередь Сергея Викторовича Федорова (13 декабря экс-тренеру ЦСКА исполнилось 55 лет – Спортс).
— Накануне стало известно, что отказались от Биттена. Что не получилось у Уилла? Почему решили отказаться?
— Сюрприза ни для кого нет, просто на данный момент проиграл конкуренцию. Вначале он играл неплохо, а сейчас видим, что наши игроки сильнее. Смысла держать его не видим, поэтому было принято такое решение, – сказал тренер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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