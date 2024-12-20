Жамнов о Биттене в списке отказов: «Проиграл конкуренцию. Вначале играл неплохо, а сейчас видим, что наши игроки сильнее»

Алексей Жамнов рассказал, почему «Спартак» поместил Уилла Биттена в список отказов.

Тренер красно-белых дал комментарий после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:5 ОТ).

— Хорошая игра, интересная для болельщиков и для всех. Хотел бы поздравить в первую очередь Сергея Викторовича Федорова (13 декабря экс-тренеру ЦСКА исполнилось 55 лет – Спортс).

— Накануне стало известно, что отказались от Биттена. Что не получилось у Уилла? Почему решили отказаться?

— Сюрприза ни для кого нет, просто на данный момент проиграл конкуренцию. Вначале он играл неплохо, а сейчас видим, что наши игроки сильнее. Смысла держать его не видим, поэтому было принято такое решение, – сказал тренер «Спартака ».