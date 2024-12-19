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«Спартак» поместил Биттена в список отказов. У канадского форварда 1+4 за 21 игру

«Спартак» поместил нападающего Уильяма Биттена в список отказов.

26-летний канадец присоединился к красно-белым в межсезонье. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету форварда 5 (1+4) очков за 21 игру при полезности «минус 4».

Биттен проводил на льду в среднем по 10:56 за матч. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до конца мая 2025 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: KHL Media
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