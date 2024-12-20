Канарейкин о Биттене в списке отказов: «Он не соответствовал уровню «Спартака», это неудачное приобретение. Решение правильное, ему давали шанс»

Федор Канарейкин считает, что Уилл Биттен не соответствовал уровню «Спартака».

Ранее стало известно , что московский клуб поместил 26-летнего нападающего в список отказов.

«Если посмотреть в целом на ситуацию с легионерами в «Спартаке », то мы видим, что Принса обменяли в «Адмирал». Видим также Биттена . Эти люди не являлись лидерами команды.

Эта ситуация прослеживалась с начала сезона: им давали шанс, но они по уровню не соответствовали. Принс на травме был, и никакого прогресса.

Биттен – это игрок, который не соответствовал команде «Спартак». Решение правильное. Скажем так, это неудачное приобретение», – сказал бывший главный тренер красно-белых.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету Биттена 5 (1+4) очков за 21 игру при полезности «минус 4».