Агент Биттена: «Спартак» ведет себя некрасиво, не хочет платить компенсацию за расторжение контракта. Если надо, Уилл готов ехать в «Химик»

Агент Уилла Биттена прокомментировал помещение форварда в список отказов.

Сегодня стало известно, что «Спартак» поместил 26-летнего нападающего в список отказов.

«Расторжения контракта не будет, потому что «Спартак » не хочет платить компенсацию. Если получится обменять Уилла, хорошо, но пока мне по этому поводу никто не звонил.

Если обмена не будет, посмотрим, что будет дальше. Если надо, Биттен готов ехать в «Химик ». На мой взгляд, «Спартак» в этой ситуации ведет себя некрасиво и, скажем так, специфично», – сказал агент Иван Ботев.