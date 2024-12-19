Агент Биттена: «Спартак» ведет себя некрасиво, не хочет платить компенсацию за расторжение контракта. Если надо, Уилл готов ехать в «Химик»
Агент Уилла Биттена прокомментировал помещение форварда в список отказов.
Сегодня стало известно, что «Спартак» поместил 26-летнего нападающего в список отказов.
«Расторжения контракта не будет, потому что «Спартак» не хочет платить компенсацию. Если получится обменять Уилла, хорошо, но пока мне по этому поводу никто не звонил.
Если обмена не будет, посмотрим, что будет дальше. Если надо, Биттен готов ехать в «Химик». На мой взгляд, «Спартак» в этой ситуации ведет себя некрасиво и, скажем так, специфично», – сказал агент Иван Ботев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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