Игорь Ларионов: «Торпедо» хочет расширить аудиторию болельщиков – не за счет автобусов. Игра должна остаться в памяти, это наша главная миссия»

Игорь Ларионов рассказал о миссии «Торпедо» по привлечению новых болельщиков.

Нижегородский клуб проиграл СКА со счетом 4:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– На арену пришел пловец Мирон Лифинцев. Вы чувствуете, что такие матчи популяризируют хоккей?

– В этом и есть смысл игры. Мы хотим расширить аудиторию болельщиков. Не за счет автобусов, а за счет игры. Игра должна остаться в памяти. Это наша главная миссия. Естественно, хочется и побеждать.

Мы не будем шарахаться из стороны в сторону. Будем поддерживать игроков в плане нестандартных решений. В той изоляции, которой мы находимся, мы должны это делать.

– Каким видите будущее у Демидова?

– Стараюсь не комментировать игроков соперника. Смысл? Пожелаю парню иметь перед собой цель и идти к ней через трудности, кочки, падения и подъемы. Конкретно об этом игроке сказать нечего, – сказал главный тренер «Торпедо ».