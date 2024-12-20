Игорь Ларионов: «Торпедо» хочет расширить аудиторию болельщиков – не за счет автобусов. Игра должна остаться в памяти, это наша главная миссия»
Нижегородский клуб проиграл СКА со счетом 4:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– На арену пришел пловец Мирон Лифинцев. Вы чувствуете, что такие матчи популяризируют хоккей?
– В этом и есть смысл игры. Мы хотим расширить аудиторию болельщиков. Не за счет автобусов, а за счет игры. Игра должна остаться в памяти. Это наша главная миссия. Естественно, хочется и побеждать.
Мы не будем шарахаться из стороны в сторону. Будем поддерживать игроков в плане нестандартных решений. В той изоляции, которой мы находимся, мы должны это делать.
– Каким видите будущее у Демидова?
– Стараюсь не комментировать игроков соперника. Смысл? Пожелаю парню иметь перед собой цель и идти к ней через трудности, кочки, падения и подъемы. Конкретно об этом игроке сказать нечего, – сказал главный тренер «Торпедо».
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