Ларионов о 4:6 от СКА: «Владение и броски – обманчивы. «Барселона» может владеть мячом 80% времени, но проиграть. Какая перспектива ставить автобус при 3:0 в 1-м периоде?»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры со СКА.

Нижегородский клуб проиграл со счетом 4:6 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хороший матч, надеюсь, понравился зрителям. Соперника с победой. Есть много вопросов, которые мы должны решить. Ребята отыграли неплохой матч против хорошей команды, но такова жизнь. У нас есть неделя, будем готовиться к следующей игре.

– Что произошло с командой?

– Владение и броски порой бывают обманчивы. Это красиво смотрится в протоколе. Это как у «Барселоны», которая может владеть мячом 80% времени, но проиграть.

Это те элементы игры, которые нам надо подтягивать. Ментальные проблемы. Есть вещи, на которые мы должны обратить внимание. Мы не будем отходить от такого хоккея, который вам понравился.

– Игроки не верят, что могут?

– Это очень трудно понять. Хоккей – коллективная игра. К сожалению, у нас не хватает концентрации, опыта. Мы проигрываем игры в концовках. Выигрывая 3:0, доводим до нервной концовки. Нужно быть более стабильными по ходу матчей.

– Не было мысли при 3:0 поставить автобус?

– Вы знаете, строить автобус при счете 3:0 в первом периоде, может быть, есть смысл. С другой стороны, какая в этом перспектива?

Мы хотим радовать болельщиков. В конце игры можно поставить автобус, когда счет 3:2, но не в первом периоде, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .